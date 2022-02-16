"Заметіль-2022": авіація Повітряних сил відпрацювала нанесення ракетно-бомбових ударів по танкових колонах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. На авіаційному полігоні Повурськ у Волинській області в рамках командно-штабного навчання Збройних Сил України "Заметіль – 2022" тривають практичні дії тактичної авіації Повітряних Сил. Про це УНН пише з посиланням на Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.
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"Винищувачі Су-27 та МіГ-29 й бомбардувальники Су-24М одночасно, як мінімум із трьох аеродромів, наносять ракетно-бомбові удари по колонах ворожої бронетехніки та живій силі противника.
Використовуються авіаційні засоби ураження різних калібрів: від некерованих авіаційних ракет – до боєприпасів вагою 500 кг", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук позитивно відзначив роботу військових льотчиків.
"Адже усі цілі – знищено!", - додало Командування.