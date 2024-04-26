Замедление роста и стабильная инфляция: последний обзор экономики США потряс рынки

Последний обзор экономики США потряс рынки акций и облигаций двумя потенциально разочаровывающими данными: замедлением экономического роста и все еще устойчивой инфляцией, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Валовой внутренний продукт США вырос на 1,6% в годовом измерении с учетом сезонности и инфляции, сообщило в четверг Министерство торговли, что является откатом от быстрых темпов прошлого года. Это отстает от 2,4%, прогнозируемых экономистами, опрошенными The Wall Street Journal.

Отчет в четверг также предполагает, что инфляция, согласно лучшему индикатору ФРС, в марте, вероятно, была выше, чем ожидалось. Это дает инвесторам еще одну причину отказаться от идеи, что Федеральная резервная система США может начать снижать процентные ставки в ближайшие месяцы, пишет издание.

Как правило, ошеломляющие цифры экономического роста усиливают надежды, что ФРС снизит процентные ставки. Однако продолжающееся ценовое давление усложнило эту перспективу.

Данные по инфляции спровоцировали "распродажу" облигаций, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций страны впервые в этом году превысила 4,7%. Между тем, американские акции упали, а промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 600 пунктов.

Инвесторы сейчас оценивают в почти 20% вероятность того, что ФРС сохранит процентные ставки на стабильном уровне до конца года, по данным CME Group, по сравнению с менее чем 1% месяц назад.

Отчет показал, что американские потребители по-прежнему "сильны" после многих лет найма и роста заработной платы. По данным Министерства торговли США, расходы на здравоохранение, страхование и другие услуги продолжали расти. Показатели базового спроса остаются надежными и ведущие экономисты предупреждают, что рынок слишком остро реагировал на отдельные данные.

"Внутренняя экономика чувствует себя хорошо, - сказал Эухенио Алеман, главный экономист инвестиционной компании Raymond James. - Цены были немного завышены, но ненамного".

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Замедление расходов на товары, такие как автомобили и бензин, отягощало общий рост. Изменения в товарных запасах предприятий и международной торговле также замедлили рост в прошлом квартале, но экономисты предупреждают, что эти цифры могут сильно меняться в течение года.

"Снижение запасов может быть действительно хорошей новостью для экономики, - сказала Тереза Гилардуччи, профессор экономики Новой школы социальных исследований в Нью-Йорке. - Это является хорошим признаком для всплеска инвестиций в следующем квартале".

Исключая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, индекс цен на личное потребление в США вырос на 3,7% в первом квартале в годовом исчислении, что превзошло ожидания роста на 3,4%. Экономисты уже пересмотрели свои ожидания ценового давления в марте после отдельного отчета по инфляции в начале этого месяца.

Повышение означает, что ценовое давление снова было жестким в марте и что высокие показатели инфляции за январь и февраль могут быть пересмотрены в сторону повышения, когда Министерство торговли США опубликует в пятницу данные по мартовской инфляции.

"Стабильность инфляции в последние месяцы усугубила сложную проблему года выборов для президента Байдена, несмотря на многообещающие экономические перспективы", - пишет издание.

Это, как указано, также повысило вероятность того, что инфляция может приблизиться к 3%, в разрез с целью ФРС в 2%.

Тем не менее, ряд федеральных данных за последние недели показал, что американская экономика продолжает преодолевать самые высокие процентные ставки за 23 года, пишет издание.

В 2024 году работодатели по всей стране увеличили штат темпами, превышающими прогнозы Уолл-стрит. Экономисты говорят, что приток иммигрантов стимулирует экономический рост и налоговые поступления, даже несмотря на то, что он истощает ресурсы власти. Компании-эмитенты кредитных карт недавно сообщили, что клиенты тратят больше, чем в прошлом году.

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