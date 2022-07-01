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Замаскировали тканью: в Харькове готовятся демонтировать гербы СССР из здания горсовета

Замаскировали тканью: в Харькове готовятся демонтировать гербы СССР из здания горсовета

Киев • УНН

 • 151641 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Советскую символику на фасаде Харьковского городского совета, поврежденную от российских обстрелов в марте, 1 июля замаскировали тканью. Гербы СССР обещают демонтировать, а вместо центрального — установить герб Харькова, передает УНН со ссылкой на Суспильне.

Детали

На здании горсовета осталось восемь элементов с советской символикой, сообщил главный инженер "Харьковзеленстроя" Сергей Назаренко.

"Проводятся работы по закрытию символов коммунистического прошлого на здании городского совета. Пока их просто маскируют тканью. Демонтаж будет производиться позже. Символов несколько: центральный и на фасаде еще несколько есть. Для работ привлечены различные коммунальные службы, ГСЧС помогает", — рассказал Назаренко.

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Фото: Дмитрий Гребенник/Суспильне

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