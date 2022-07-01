Замаскували тканиною: у Харкові готуються демонтувати герби СРСР з будівлі міськради

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На будівлі міськради залишилися вісім елементів з радянською символікою, повідомив головний інженер "Харківзеленбуду" Сергій Назаренко.

"Проводяться роботи із закриття символів комуністичного минулого на будівлі міської ради. Поки що їх просто маскують тканиною. Демонтаж буде проводитися пізніше. Символів декілька: центральний і на фасаді ще кілька є. Для робіт залучені різні комунальні служби, ДСНС допомагає", — розказав Назаренко.

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Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне