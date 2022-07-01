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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Замаскували тканиною: у Харкові готуються демонтувати герби СРСР з будівлі міськради

Замаскували тканиною: у Харкові готуються демонтувати герби СРСР з будівлі міськради

Київ • УНН

 • 151641 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Радянську символіку на фасаді Харківської міської ради, пошкодженої від російських обстрілів у березні, 1 липня замаскували тканиною. Герби СРСР обіцяють демонтувати, а замість центрального — встановити герб Харкова, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Деталі

На будівлі міськради залишилися вісім елементів з радянською символікою, повідомив головний інженер "Харківзеленбуду" Сергій Назаренко.

"Проводяться роботи із закриття символів комуністичного минулого на будівлі міської ради. Поки що їх просто маскують тканиною. Демонтаж буде проводитися пізніше. Символів декілька: центральний і на фасаді ще кілька є. Для робіт залучені різні комунальні служби, ДСНС допомагає", — розказав Назаренко.

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Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне

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