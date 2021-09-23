Покушение на Шефира: правоохранители обследуют леса и населенные пункты неподалеку от места преступления
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Киевской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по делу покушения на первого помощника Президента Сергея Шефира и его водителя. Об этом сообщили в МВД, передает УНН.
Детали
В частности, полиция Киевской области вместе с Национальной гвардией Украины и работниками ГСЧС сейчас обследуют более 430 гектаров леса и отрабатывают ближайшие к месту совершения преступления населенные пункты. Работники ГСЧС начали обзор ближайших водоемов, подключились водолазы.
Оперативники уголовного розыска и следователи продолжают сбор аналитической информации, опрашивают свидетелей. Проверяются возможные пути отхода стрелка, отрабатываются транспортные средства, которые передвигались в радиусе места преступления.
“Изъятые с места происшествия гильзы направлены для проведения соответствующих экспертиз. Продолжается также детальное обследование экспертами автомобиля потерпевшего. Сегодня, 23 сентября, Офисом Генерального прокурора расследование данного уголовного производства передано в Главное следственное управление Национальной полиции Украины”, — говорится в сообщении.
Что было раньше
22 сентября, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники Киевской области, была обстреляна машина первого помощника Президента Сергея Шефира.
В результате стрельбы пострадал водитель Шефира, которого госпитализировали. Известно, что угрозы его жизни нету. Нападавших разыскивают. Сергей Шефир не пострадал в результате покушения.
Из-за покушения на Шефира открыли уголовное производство, предварительная квалификация — покушение на убийство двух и более лиц.