Замах на Шефіра: правоохоронці обстежують ліси та населені пункти неподалік місця злочину

Деталі

Зокрема, поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС зараз обстежують понад 430 гектарів лісу та відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти. Працівники ДСНС розпочали огляд найближчих водойм, підключилися водолази.

Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину.

“Вилучені з місця події гільзи скеровано для проведення відповідних експертиз. Продовжується також детальне обстеження експертами автомобіля потерпілого. Сьогодні, 23 вересня, Офіс Генерального прокурора розслідування даного кримінального провадження передано до Головного слідчого управління Національної поліції України”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.



У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.



Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.