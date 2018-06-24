Покушение на президента Зимбабве: десятки пострадавших

Отмечено, что в полиции считают, что число пострадавших может возрасти в ближайшие часы.



Полиция также объявила финансовое вознаграждение за любую информацию о взрыве.



Ранее сообщалось, что в результате покушения на жизнь президента пострадали несколько его охранников.



Как сообщал УНН, неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал.



