Покушение на президента Зимбабве: десятки пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. В результате взрыва на митинге, где выступал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, ранены по меньшей мере 49 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Национальной полиции Зимбабве Чарити Чарамбу, передает УНН.
Отмечено, что в полиции считают, что число пострадавших может возрасти в ближайшие часы.
Полиция также объявила финансовое вознаграждение за любую информацию о взрыве.
Ранее сообщалось, что в результате покушения на жизнь президента пострадали несколько его охранников.
Как сообщал УНН, неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал.