Замах на президента Зімбабве: десятки постраждалих

Відмічено, що у поліції вважають, що кількість постраждалих може зрости у найближчі години.



Поліція також оголосила фінансову винагороду за будь-яку інформацію стосовно вибуху.



Раніше повідомлялося, що у наслідок замаху на життя президента постраждали декілька його охоронців.



Як повідомляв УНН, невідомі скоїли в суботу замах на президента Зімбабве Еммерсона Мнангагву. Глава держави не постраждав.



