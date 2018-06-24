Замах на президента Зімбабве: десятки постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Внаслідок вибуху на мітингу, де виступав президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва, поранено щонайменше 49 людей. Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю Національної поліції Зімбабве Чаріті Чарамбу, передає УНН.
Відмічено, що у поліції вважають, що кількість постраждалих може зрости у найближчі години.
Поліція також оголосила фінансову винагороду за будь-яку інформацію стосовно вибуху.
Раніше повідомлялося, що у наслідок замаху на життя президента постраждали декілька його охоронців.
Як повідомляв УНН, невідомі скоїли в суботу замах на президента Зімбабве Еммерсона Мнангагву. Глава держави не постраждав.