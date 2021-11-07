Покушение на премьера Ирака: правоохранители заявили, что было задействовано три беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казими было совершено с помощью трех беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Ирака, передает УНН со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
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Правоохранители Ирака также проинформировали, что два беспилотника были уничтожены. Другие подробности не приводятся.
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Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. Сейчас он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.
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