Покушение на премьера Ирака: правоохранители заявили, что было задействовано три беспилотника

Детали

Правоохранители Ирака также проинформировали, что два беспилотника были уничтожены. Другие подробности не приводятся.

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Покушение на главу иракского правительства было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной "зеленой зоне" Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в Twitter. Сейчас он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.

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