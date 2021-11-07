Замах на прем'єра Іраку: правоохоронці заявили, що було задіяно три безпілотники
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Замах на прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казімі було скоєно за допомогою трьох безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Іраку, передає УНН із посиланням на телеканал Al Jazeera.
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Правоохоронці Іраку також поінформували, що два безпілотники було знищено. Інші подробиці не наводяться.
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Замах на главу іракського уряду було скоєно в ніч проти неділі. Його резиденція, розташована в добре укріпленій "зеленій зоні" Багдада, де знаходяться іноземні посольства та держустанови, була атакована за допомогою замінованих безпілотників. Прем'єр не постраждав, про що сам повідомив у Twitter. Наразі він знаходиться у безпечному місці, заявили у силових структурах країни.
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