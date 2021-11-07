США запропонували Іраку допомогу у розслідуванні замаху на прем'єра

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“Ми з полегшенням дізналися, що прем’єр-міністр не постраждав”, — наголошується у тексті. “Метою цього очевидного акту тероризму, який ми рішуче засуджуємо, було обрано саме серце іракської держави”, — додали у Держдепартаменті.

“Ми перебуваємо в тісному контакті з силами безпеки Іраку <...> і запропонували свою допомогу в їхньому розслідуванні цього нападу”, — повідомив Прайс.

Нагадаємо

Замах на прем’єра Іраку було скоєно в ніч проти неділі. Його резиденція, розташована в добре укріпленій “зеленій зоні” іракської столиці, де знаходяться іноземні посольства та держустанови, була атакована за допомогою замінованого безпілотника. Прем’єр не постраждав, про що він повідомив у Twitter. Наразі він знаходиться у безпечному місці, заявили у силових структурах країни.