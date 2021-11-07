США предложили Ираку помощь в расследовании покушения на премьера

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“Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал”, — отмечается в тексте. “Целью этого очевидного акта терроризма, который мы решительно осуждаем, было выбрано именно сердце иракского государства”, — добавили в Госдепартаменте.

“Мы находимся в тесном контакте с силами безопасности Ирака и предложили свою помощь в их расследовании этого нападения”, — сообщил Прайс.

Напомним

Покушение на премьера Ирака было совершено в ночь на воскресенье. Его резиденция, расположенная в хорошо укрепленной “зеленой зоне” иракской столицы, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированного беспилотника. Премьер не пострадал, о чем он сообщил в Twitter. Сейчас он находится в безопасном месте, заявили в силовых структурах страны.