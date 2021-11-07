Резиденцію прем'єра Іраку атакував БПЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Прем'єр-міністра Іраку Мустафу аль-Казімі в ніч на неділю доставлено до лікарні після атаки його резиденції в Багдаді за допомогою замінованого безпілотного літального апарату (БПЛА). Про це повідомив телеканал Al Arabiya. Подробиці про напад безпілотника повідомляє AP, передає УНН.
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У заяві, опублікованій на початку неділі, уряд країни повідомив, що безпілотник намагався вразити будинок аль-Кадімі у сильно укріпленому районі Багдада — Зеленій зоні. Жителі Багдада чули звук вибуху, за яким послідувала стрілянина з боку сильно укріпленої Зеленої зони столиці, де розташовані іноземні посольства та урядові установи.
У заяві служби безпеки, опублікованій державними ЗМІ, йдеться, що невдалий замах було скоєно за допомогою “замінованого безпілотника, який намагався вразити резиденцію прем’єра в Зеленій зоні”. У повідомленні додається, що сам глава уряду не постраждав і перебуває у доброму здоров’ї.
“Сили безпеки вживають необхідних заходів у зв’язку з цією невдалою спробою”, — йдеться у повідомленні.
Довідково
Прихильники проіранського ополчення шиїтів вже майже місяць стоять табором біля Зеленої зони після того, як вони відкинули результати парламентських виборів в Іраку, на яких вони зазнали найбільшої поразки.
Нагадаємо
Внаслідок нещодавних зіткнень у Багдаді постраждало 30 людей. Сутички стались на тлі того, як прихильники Ірану не визнають результати голосування в Іраку.