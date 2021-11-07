Резиденцію прем'єра Іраку атакував БПЛА

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У заяві, опублікованій на початку неділі, уряд країни повідомив, що безпілотник намагався вразити будинок аль-Кадімі у сильно укріпленому районі Багдада — Зеленій зоні. Жителі Багдада чули звук вибуху, за яким послідувала стрілянина з боку сильно укріпленої Зеленої зони столиці, де розташовані іноземні посольства та урядові установи.

У заяві служби безпеки, опублікованій державними ЗМІ, йдеться, що невдалий замах було скоєно за допомогою “замінованого безпілотника, який намагався вразити резиденцію прем’єра в Зеленій зоні”. У повідомленні додається, що сам глава уряду не постраждав і перебуває у доброму здоров’ї.

“Сили безпеки вживають необхідних заходів у зв’язку з цією невдалою спробою”, — йдеться у повідомленні.

Довідково

Прихильники проіранського ополчення шиїтів вже майже місяць стоять табором біля Зеленої зони після того, як вони відкинули результати парламентських виборів в Іраку, на яких вони зазнали найбільшої поразки.

Нагадаємо

Внаслідок нещодавних зіткнень у Багдаді постраждало 30 людей. Сутички стались на тлі того, як прихильники Ірану не визнають результати голосування в Іраку.