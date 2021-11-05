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Внаслідок зіткнень у Багдаді постраждало 30 людей. Прихильники Ірану оспорюють результати голосування в Іраку

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У п'ятницю в Багдаді між іракськими силами безпеки та прихильниками партій, які оскаржують результати жовтневих загальних виборів, постраждали понад три десятки людей. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Внаслідок зіткнень у Багдаді постраждало 30 людей. Прихильники Ірану оспорюють результати голосування в Іраку

Деталі

Поліція застосувала сльозогінний газ і бойові боєприпаси, коли десятки протестувальників кидали каміння і намагалися просунутися до укріпленої зеленої зони Багдада, де розміщені урядові будівлі та іноземні посольства, повідомили джерела в службі безпеки.

Понад 21 протестувальник постраждав в основному від вдихання диму, а ще дев'ять поліцейських отримали поранення від закидання камінням, повідомили джерела в лікарні.

Доповнення

Серед партій, які досягли найбільших успіхів на жовтневих виборах в Іраку, є партія популістського шиїтського мусульманського священнослужителя Моктади ас-Садра, який публічно виступає проти втручання Ірану в політику Іраку і закликає вивести всі західні війська, які залишилися з країни.

Підтримувані Іраном групи, які заперечують результати виборів, також є шиїтами, але дотримуються іранської моделі теократичного правління, яку багато простих іракських шиїтів відкидають.

Більшість шиїтів Іраку домінували в уряді після повалення сунітського диктатора Саддама Хусейна у 2003 році під проводом США. Суніти та іракські курди, наступні за величиною релігійні та етнічні групи в Іраку, очолюють значні союзи в парламенті країни.

Результати виборів були розцінені, як неприйняття виборцями іноземного впливу, особливо Ірану.

Сторони, які заперечують результат, стверджують, що в процесі голосування та підрахунку голосів були порушення, але вони не надали переконливих доказів своїх претензій.

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