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Парламентські вибори в Іраку: явка нижча, ніж раніше, перші результати очікують сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Попередні дані свідчать, що явка на парламентських виборах в Іраку в неділю становила 41%. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як вказано, це свідчить про зниження довіри до політичних лідерів, хоча участь у виборах була не такою низькою, як раніше побоювалися представники виборчих комісій.

Загальна явка становила 44,5% на останніх виборах в 2018 році. Виборча комісія заявила рано в понеділок, що найнижча явка була в Багдаді - від 31% до 34%.

Відомо, що в неділю до полудня явка виборців, що мають право голосу, по всій країні становила 19%. Офіційний представник комісії Мухаммад Мустафа сказав, що явка підвищилася в останні години голосування.

Перші результати очікуються вже сьогодні.

Очікується, що рух, який очолює шиїтський популістський священнослужитель Муктада аль-Садр, який виступає проти будь-якого іноземного втручання і чиїми основними суперниками є союзні Ірану шиїтські угруповання, сформує найбільшу фракцію парламенту.

Такий результат не змінить кардинально баланс сил в Іраку або на Близькому Сході, кажуть іракські офіційні особи, іноземні дипломати і аналітики, але для іракців це може означати, що колишній лідер повстанців і консервативний ісламіст може посилити свою владу над урядом.

Нагадаємо

10 жовтня в Іраку відбулися дострокові парламентські вибори. 25 млн виборців мають право брати участь в парламентських виборах у країні.

У день голосування Ірак закрив свій повітряний простір і наземні кордони.

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