В Іраку сьогодні проходять парламентські вибори

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Ірак закрив свій повітряний простір і наземні кордони у неділю, 10 жовтня, коли виборці вирушили до виборчих дільниць, щоб обрати парламент. Сили безпеки, ув’язнені та внутрішньо переміщені особи проголосували за два дні до загального голосування у неділю.

Понад 250 000 співробітників служби безпеки по всій країні будуть захищати голосування. Військовослужбовці, поліція та антитерористичні сили розгорнули війська біля виборчих дільниць, деякі з них були огороджені колючим дротом.

Іракці мають обрати новий парламент на п’ятому такому голосуванні після того, як вторгнення під проводом Сполучених Штатів у 2003 році скинуло давнього лідера Саддама Хусейна.

У конкурсі беруть участь понад 3 240 кандидатів, у тому числі 950 жінок. Голова виборчої комісії Іраку заявив, що перші результати виборів будуть оголошені протягом 24 годин.

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“Вийдіть, проголосуйте і змініть свою реальність заради Іраку та свого майбутнього”, — сказав прем’єр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхімі, віддавши свій голос.

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