В Ираке сегодня проходят парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В Ираке начинается досрочное голосование. 25 млн избирателей имеют право участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Ирак закрыл свое воздушное пространство и наземные границы в воскресенье, 10 октября, когда избиратели отправились на избирательные участки, чтобы выбрать парламент. Силы безопасности, заключенные и внутренне перемещенные лица проголосовали за два дня до всеобщего голосования в воскресенье.
Более 250 000 сотрудников службы безопасности по всей стране будут защищать голосования. Военнослужащие, полиция и антитеррористические силы развернули войска возле избирательных участков, некоторые из них были ограждены колючей проволокой.
Иракцы должны избрать новый парламент на пятом таком голосовании после того, как вторжение под руководством США в 2003 году сбросило давнего лидера Саддама Хусейна.
В конкурсе принимают участие более 3240 кандидатов, в том числе 950 женщин. Председатель избирательной комиссии Ирака заявил, что первые результаты выборов будут объявлены в течение 24 часов.
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“Выйдите, проголосуйте и измените свою реальность ради Ираке и своего будущего”, — сказал премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадхими, отдав свой голос.
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