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Парламентские выборы в Ираке: явка ниже, чем раньше, первые результаты ожидают сегодня

Киев  •  УНН

 • 18288 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Предварительные данные свидетельствуют, что явка на парламентских выборах в Ираке в воскресенье составила 41%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Как указано, это свидетельствует о снижении доверия к политическим лидерам, хотя участие в выборах было не таким низким, как ранее опасались представители избирательных комиссий.

Общая явка составила 44,5% на последних выборах в 2018 году. Избирательная комиссия заявила рано в понедельник, что самая низкая явка была в Багдаде - от 31% до 34%.

Известно, что в воскресенье к полудню явка избирателей, имеющих право голоса, по всей стране составляла 19%. Официальный представитель комиссии Мухаммад Мустафа сказал, что явка повысилась в последние часы голосования.

Первые результаты ожидаются уже сегодня.

Ожидается, что движение, которое возглавляет шиитский популистский священнослужитель Муктада ас-Садр, выступающий против любого иностранного вмешательства и чьими основными соперниками являются союзные Ирану шиитские группы, сформирует наибольшую фракцию парламента.

Такой результат не изменит кардинально баланс сил в Ираке или на Ближнем Востоке, говорят иракские официальные лица, иностранные дипломаты и аналитики, но для иракцев это может означать, что бывший лидер повстанцев и консервативный исламист может усилить свою власть над правительством.

Напомним

10 октября в Ираке состоялись досрочные парламентские выборы. 25 млн избирателей имеют право участвовать в парламентских выборах в стране.

В день голосования Ирак закрыл свое воздушное пространство и наземные границы.

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