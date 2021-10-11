Парламентские выборы в Ираке: явка ниже, чем раньше, первые результаты ожидают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Предварительные данные свидетельствуют, что явка на парламентских выборах в Ираке в воскресенье составила 41%. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как указано, это свидетельствует о снижении доверия к политическим лидерам, хотя участие в выборах было не таким низким, как ранее опасались представители избирательных комиссий.
Общая явка составила 44,5% на последних выборах в 2018 году. Избирательная комиссия заявила рано в понедельник, что самая низкая явка была в Багдаде - от 31% до 34%.
Известно, что в воскресенье к полудню явка избирателей, имеющих право голоса, по всей стране составляла 19%. Официальный представитель комиссии Мухаммад Мустафа сказал, что явка повысилась в последние часы голосования.
Первые результаты ожидаются уже сегодня.
Ожидается, что движение, которое возглавляет шиитский популистский священнослужитель Муктада ас-Садр, выступающий против любого иностранного вмешательства и чьими основными соперниками являются союзные Ирану шиитские группы, сформирует наибольшую фракцию парламента.
Такой результат не изменит кардинально баланс сил в Ираке или на Ближнем Востоке, говорят иракские официальные лица, иностранные дипломаты и аналитики, но для иракцев это может означать, что бывший лидер повстанцев и консервативный исламист может усилить свою власть над правительством.
Напомним
10 октября в Ираке состоялись досрочные парламентские выборы. 25 млн избирателей имеют право участвовать в парламентских выборах в стране.
В день голосования Ирак закрыл свое воздушное пространство и наземные границы.