В результате столкновений в Багдаде пострадали 30 человек. Сторонники Ирана оспаривают результаты голосования в Ираке

Детали

Полиция применила слезоточивый газ и боевые боеприпасы, когда десятки протестующих бросали камни и пытались продвинуться к укрепленной зеленой зоне Багдада, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, сообщили источники в службе безопасности.

Более чем 21 протестующий пострадал в основном от вдыхания дыма, а еще девять полицейских получили ранения от забрасывания камнями, сообщили источники в больнице.

Дополнение

Среди партий, которые достигли наибольших успехов на октябрьских выборах в Ираке, является партия популистского шиитского мусульманского священнослужителя Моктади ас-Садра, который публично выступает против вмешательства Ирана в политику Ирака и призывает вывести все западные войска, которые остались из страны.

Поддерживаемые Ираном группы, которые отрицают результаты выборов, также являются шиитами, но придерживаются иранской модели теократического правления, которую многие простые иракские шииты отвергают.

Большинство шиитов Ирака доминировали в правительстве после свержения суннитского диктатора Саддама Хусейна в 2003 году под руководством США. Сунниты и иракские курды, следующие по величине религиозные и этнические группы в Ираке, возглавляют значительные союзы в парламенте страны.

Результаты выборов были расценены, как неприятие избирателями иностранного влияния, особенно Ирана.

Стороны, которые отрицают результат, утверждают, что в процессе голосования и подсчета голосов были нарушения, но они не предоставили убедительных доказательств своих претензий.