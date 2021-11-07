Резиденцию премьера Ирака атаковал БПЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казими в ночь на воскресенье доставлен в больницу после атаки его резиденции в Багдаде с помощью заминированного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил телеканал Al Arabiya. Подробности про нападение беспилотника сообщает AP, передает УНН.
Детали
В заявлении, опубликованном в начале недели, правительство страны сообщил, что беспилотник пытался поразить дом аль-Кадиме в сильно укрепленном районе Багдада — Зеленой зоне. Жители Багдада слышали звук взрыва, за которым последовала стрельба со стороны сильно укрепленной зеленой зоны столицы, где расположены иностранные посольства и правительственные учреждения.
В заявлении службы безопасности, опубликованном государственными СМИ, говорится, что неудачное покушение было совершено с помощью “заминированного беспилотника, который пытался поразить резиденцию премьера в Зеленой зоне. В сообщении добавляется, что сам глава правительства не пострадал и находится в добром здравии.
“Силы безопасности принимают необходимые меры в связи с этой неудачной попыткой”, — говорится в сообщении.
Справочно
Сторонники проиранской ополчения шиитов уже почти месяц стоят лагерем возле Зеленой зоны после того, как они отвергли результаты парламентских выборов в Ираке, на которых они потерпели фиаско.
Напомним
В результате недавних столкновений в Багдаде пострадали 30 человек. Столкновения произошли на фоне того, как сторонники Ирана не признают результаты голосования в Ираке.