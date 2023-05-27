Залужный заявил, что пришло время возвращать свое
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опубликовал видео с молитвой за освобождение и заявил, что пришло время возвращать свое. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу в Telegram Залужного.
Цитата
"Пришло время возвращать свое", - говорится в сообщении.
Детали
С такой подписью Валерий Залужный опубликовал видеоролик с молитвой за освобождение Украины.
К этому, на странице в Facebook Генерального штаба ВСУ появилось сообщение, где объясняется, как создавалось видео. Видеоролик появился с подписью "Благословите наше решительное наступление!".
"В рамках кампании по информационной поддержке Вооруженных Сил Украины вышел зрелищный видеоролик, посвященный освобождению Украины от российских захватчиков", - говорится в сообщении.
Как объясняют в Генштабе, "на создание видеоролика авторов вдохновила Молитва украинского националиста, написанная Осипом Мащаком в 1920-х годах, почти 100 лет назад".
Однако отмечается, что в видео текст "совсем другой".
"Это Молитва за освобождение Украины. С такими словами и мыслями наши героические воины идут в наступление, чтобы освободить Украину от российских оккупантов и поднять Знамя Победы", - добавили в Генштабе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подоляк разъяснил о контрнаступлении: это не "один ивент"