Залужний заявив, що прийшов час повертати своє
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував відео з молитвою за визволення та заявив, що пришов час повертати своє. Про це пише УНН з посиланням на сторінку у Telegram Залужного.
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"Прийшов час повертати своє", - йдеться у повідомленні.
Деталі
З таким підписом Валерій Залужний опублікував відеоролик з молитвою за визволення України.
До цього, на сторінці у Facebook Генерального штабу ЗСУ з'явився допис, де пояснюється, як створювалося відео. Відеоролик з'явився з підписом "Благословіть наш рішучий наступ!".
"В межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України вийшов видовищний відеоролик, присвячений визволенню України від російських загарбників", - йдеться у повідомленні.
Як пояснюють у Генштабі, "на створення відеоролика авторів надихнула Молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому".
Проте зазначається, що у відео текст "зовсім інший".
"Це Молитва за визволення України. З такими словами та думками наші героїчні воїни йдуть у наступ, щоб звільнити Україну від російських окупантів і підняти Прапор Перемоги", - додали у Генштабі.
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