Залужний получил новую дипломатическую должность - указ Президента
Киев • УНН
Президент Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству. Назначение утверждено указом №151/2025.
Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству. Об этом сообщает сайт главы государства, информирует УНН.
Детали
Информация о назначении Залужного постоянным представителем Украины при ИМО указана в указе Президента №151/2025.
Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству
Как известно, с июля 2021 по февраль 2024 года Валерий Залужный был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. С мая 2024 года он занимает должность посла Украины в Великобритании.
Напомним
В феврале посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он подчеркнул, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.
Залужный с Будановым лидируют в рейтингах доверия среди украинцев18.12.24, 20:07 • 32172 просмотра