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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Залужний получил новую дипломатическую должность - указ Президента

Киев • УНН

 • 21860 просмотра

Президент Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем при Международной морской организации по совместительству. Назначение утверждено указом №151/2025.

Залужний получил новую дипломатическую должность - указ Президента

Президент Владимир Зеленский назначил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству. Об этом сообщает сайт главы государства, информирует УНН.

Детали

Информация о назначении Залужного постоянным представителем Украины при ИМО указана в указе Президента №151/2025.

Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Залужного Валерия Федоровича постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO) по совместительству

- говорится в документе.

Как известно, с июля 2021 по февраль 2024 года Валерий Залужный был главнокомандующим Вооруженных сил Украины. С мая 2024 года он занимает должность посла Украины в Великобритании.

Напомним

В феврале посол Украины в Великобритании Валерий Залужный прокомментировал возможность своего участия в президентских выборах. Он подчеркнул, что сейчас главная задача - выстоять и сохранить государство.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политика
Вооруженные силы Украины
Великобритания
Владимир Зеленский
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