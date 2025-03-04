Залужний отримав нову дипломатичну посаду - указ Президента
Київ • УНН
Президент Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом. Призначення затверджено указом №151/2025.
Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом. Про це повідомляє сайт глави держави, інформує УНН.
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Інформація про призначення Залужного постпредом України при IMO вказана в указі Президента №151/2025.
Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом
Як відомо, з липня 2021 по лютий 2024 року Валерій Залужний був головнокомандувачем Збройних сил України. З травня 2024 року він обіймає посаду посла України у Великій Британії.
Нагадаємо
У лютому посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.
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