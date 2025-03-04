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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 38414 перегляди

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Залужний отримав нову дипломатичну посаду - указ Президента

Київ • УНН

 • 21865 перегляди

Президент Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником при Міжнародній морській організації за сумісництвом. Призначення затверджено указом №151/2025.

Залужний отримав нову дипломатичну посаду - указ Президента

Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом. Про це повідомляє сайт глави держави, інформує УНН.

Деталі

Інформація про призначення Залужного постпредом України при IMO вказана в указі Президента №151/2025.

Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом

- йдеться у документі.

Як відомо, з липня 2021 по лютий 2024 року Валерій Залужний був головнокомандувачем Збройних сил України. З травня 2024 року він обіймає посаду посла України у Великій Британії.

Нагадаємо

У лютому посол України у Великій Британії Валерій Залужний прокоментував можливість своєї участі у президентських виборах. Він наголосив, що зараз головне завдання - вистояти і зберегти державу.

Залужний з Будановим лідирують у рейтингах довіри серед українців18.12.24, 20:07 • 32176 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Збройні сили України
Сполучене Королівство
Володимир Зеленський
Україна
Валерій Залужний
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