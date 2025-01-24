Залог в 100 млн гривен: суд определил меру пресечения нардепу Бондарю
Киев • УНН
ВАКС назначил нардепу Виктору Бондарю залог в размере 100 млн грн. Его подозревают в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для Укрзализныци в 2021-2022 годах.
Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения подозреваемому нардепу Виктору Бондару в виде залога в 100 млн гривен, передает корреспондент УНН.
«Судья постановил в удовлетворении ходатайства в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Виктора Бондаря отказать. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен», - провозгласил судья.
Напомним
17 января 2025 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Виктору Бондарю по делу о завладении более 140 млн грн при закупке кабелей Укрзализныцей. Схема реализовывалась через подконтрольные предприятия в 2021-2022 годах.