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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Залог в 100 млн гривен: суд определил меру пресечения нардепу Бондарю

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 • 5912 просмотра

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ВАКС назначил нардепу Виктору Бондарю залог в размере 100 млн грн. Его подозревают в завладении 140 млн грн при закупке кабелей для Укрзализныци в 2021-2022 годах.

Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения подозреваемому нардепу Виктору Бондару в виде залога в 100 млн гривен, передает корреспондент УНН.

«Судья постановил в удовлетворении ходатайства в применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Виктора Бондаря отказать. Применить к подозреваемому  меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен», - провозгласил судья.

Напомним 

17 января 2025 года САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Виктору Бондарю по делу о завладении более 140 млн грн при закупке кабелей Укрзализныцей. Схема реализовывалась через подконтрольные предприятия в 2021-2022 годах.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
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