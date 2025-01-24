Застава в 100 млн гривень: суд визначив запобіжний захід нардепу Бондарю

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід підозрюваному нардепу Віктору Бондару у вигляді застави у 100 млн гривень, передає кореспондент УНН.

"Суддя постановив у задоволені клопотання у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Віктора Бондара відмовити. Застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень", - проголосив суддя.

Нагадаємо

17 січня 2025 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Віктору Бондарю у справі про заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів Укрзалізницею. Схема реалізовувалась через підконтрольні підприємства у 2021-2022 роках.