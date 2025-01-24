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Застава в 100 млн гривень: суд визначив запобіжний захід нардепу Бондарю

Застава в 100 млн гривень: суд визначив запобіжний захід нардепу Бондарю

Київ • УНН

 • 26226 перегляди

ВАКС призначив нардепу Віктору Бондарю заставу в розмірі 100 млн грн. Його підозрюють у заволодінні 140 млн грн при закупівлі кабелів для Укрзалізниці у 2021-2022 роках.

Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід підозрюваному нардепу Віктору Бондару у вигляді застави у 100 млн гривень, передає кореспондент УНН.

"Суддя постановив у задоволені клопотання у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Віктора Бондара відмовити. Застосувати до підозрюваного  запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень", - проголосив суддя.

Нагадаємо 

17 січня 2025 року САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Віктору Бондарю у справі про заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів Укрзалізницею. Схема реалізовувалась через підконтрольні підприємства у 2021-2022 роках.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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