Железный купол опускается: Россия заблокировала Twitter и YouTube
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В России полностью заблокировали Twitter. Решение принято Генпрокуратурой РФ еще 24 февраля 2022 года, передает УНН.
Детали
По данным globalcheck в России начинают блокировать и YouTube.
Добавим
Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook в России. В ведомстве сообщили, что это "является ответной мерой за блокировку аккаунтов российских СМИ".
Роскомнадзор государственный орган РФ, осуществляющий контроль в сфере медиа, информационных технологий и СМИ.
Так, ведомство даже пригрозило Википедии из-за статьи о вторжении России в Украину. Материал содержит данные о большом количестве жертв среди мирного населения и российских военных.