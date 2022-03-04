Железный купол опускается: Россия заблокировала Twitter и YouTube

Детали

По данным globalcheck в России начинают блокировать и YouTube.

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Роскомнадзор принял решение о блокировке соцсети Facebook в России. В ведомстве сообщили, что это "является ответной мерой за блокировку аккаунтов российских СМИ".

Роскомнадзор государственный орган РФ, осуществляющий контроль в сфере медиа, информационных технологий и СМИ.

Так, ведомство даже пригрозило Википедии из-за статьи о вторжении России в Украину. Материал содержит данные о большом количестве жертв среди мирного населения и российских военных.