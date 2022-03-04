Facebook офіційно заблокований в Росії — Роскомнагляд
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування Facebook на території РФ, повідомили у відомстві, інформує УНН.
Цитата
"4 березня 2022 року ухвалено рішення про блокування доступу до мережі Facebook на території Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.
Деталі
За інформацією Роскомнагляду, "з жовтня 2020 року зафіксовано 26 випадків дискримінації російських ЗМІ та інформаційних ресурсів із боку Facebook".
Додамо
В останні дні в Росії було обмежено діяльність ряду незалежних ЗМІ через висвітлення подій війни в Україні: ВВС, Медуза, Радіо Свобода, Deutsche Welle, Ехо Москви.