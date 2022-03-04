Facebook официально заблокирован в России — Роскомнадзор

Цитата

"4 марта 2022 года принято решение о блокировании доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Детали

По информации Роскомнадзора "с октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook".

Добавим

В последние дни в России была ограничена деятельность ряда независимых СМИ из-за освещения событий войны в Украине: ВВС, Медуза, Радио Свобода, Deutsche Welle, Эхо Москвы.