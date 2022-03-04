Залізний купол опускається: Росія заблокувала Twitter та YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Росії повністю заблокували Twitter. Рішення прийнято Генпрокуратурою РФ, ухваленому ще 24 лютого 2022 року, передає УНН.
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За даними globalcheck у Росії починають блокувати і YouTube.
Додамо
Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування соцмережі Facebook у Росії. У відомстві повідомили, що це "є заходом у відповідь за блокування акаунтів російських ЗМІ".
Роскомнагляд, державний орган РФ, який здійснює контроль у сфері медіа, інформаційних технологій та ЗМІ.
Так, відомство навіть пригрозило Вікіпедії через статтю про вторгнення Росії в Україну. Матеріал містить дані про велику кількість жертв серед мирного населення та російських військових.