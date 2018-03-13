Железнодорожник пытался ввезти в Украину большую партию лекарств для пчел
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Вчера в железнодорожном пункте контроля "Хутор Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили крупную партию лекарственных препаратов для ухода за пчелами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Во время проверки одного из вагонов поезда "Москва-Кишинев" общая обзорная группа в личных вещах гражданина Молдовы, который, как выяснилось, является электромехаником этого поезда, обнаружила лекарственные средства для лечения и профилактики заболеваний у пчел. Всего было выявлено 265 ампул и флаконов лекарства "Апитон", "Бисанар" и "Экофитол", - говорится сообщении.
На данный момент обнаруженные препараты изъяты. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
Напомним, в Волынской области в вагонах с рудой выявлено 17 тыс. пачек сигарет, которые пытались контрабандой вывезти в Польшу.