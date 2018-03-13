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Залізничник намагався ввезти в Україну велику партію ліків для бджіл

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Учора в залізничному пункті контролю "Хутір-Михайлівський" прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці виявили велику партію лікарських препаратів для догляду за бджолами. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, передає УНН.

"Під час перевірки одного з вагонів потяга "Москва-Кишинів" спільна оглядова група в особистих речах громадянина Молдови, який, як з’ясувалося, є електромеханіком цього поїзда, виявила лікарські засоби для лікування та профілактики захворювань у бджіл. Всього було виявлено 265 ампул та флаконів ліків "Апитон", "Бисанар" та "Экофитол", - йдеться повідомленні.

Наразі виявлені препарати вилучено. На правопорушника складені відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, на Волині у вагонах з рудою виявлено 17 тис. пачок сигарет, які намагалися контрабандою вивезти до Польщі.

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