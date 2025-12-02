Зал аплодировал стоя: Зеленский выступил в парламенте Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Ирландии во время официального визита в страну. Глава государства призвал продолжать давить на россию, а после выступления ирландский парламент стоя аплодировал Президенту Украины, передает УНН.

Детали

Во время выступления в парламенте Ирландии Президент выразил благодарность всему ирландскому народу за неизменную поддержку Украины на протяжении войны, а также призвал продолжать давить на Россию, в частности санкциями и содействием созданию Специального трибунала за преступление агрессии.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали первый официальный визит в Ирландию. Их приветствовал премьер-министр Михол Мартин, подтвердивший непоколебимую поддержку Украины.

Зеленский встретился с премьером Ирландии Микхолом Мартином во время своего визита в страну.