Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливость
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотно
Зал аплодировал стоя: Зеленский выступил в парламенте Ирландии

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Ирландии, призвав продолжать давить на россию. После выступления ирландский парламент аплодировал Президенту Украины стоя.

Зал аплодировал стоя: Зеленский выступил в парламенте Ирландии

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Ирландии во время официального визита в страну. Глава государства призвал продолжать давить на россию, а после выступления ирландский парламент стоя аплодировал Президенту Украины, передает УНН

Детали 

Во время выступления в парламенте Ирландии Президент выразил благодарность всему ирландскому народу за неизменную поддержку Украины на протяжении войны, а также призвал продолжать давить на Россию, в частности санкциями и содействием созданию Специального трибунала за преступление агрессии.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой начали первый официальный визит в Ирландию. Их приветствовал премьер-министр Михол Мартин, подтвердивший непоколебимую поддержку Украины.

Зеленский встретился с премьером Ирландии Микхолом Мартином во время своего визита в страну. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Республика Ирландия
Владимир Зеленский