Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті Ірландії

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Ірландії, закликавши продовжувати тиснути на росію. Після виступу ірландський парламент аплодував Президенту України стоячи.

Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті Ірландії

Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Ірландії під час офіційного візиту до країни. Глава держави закликав закликав продовжувати тиснути на росію, а після виступу ірландський парламент стоячи аплодував Президенту України, передає УНН

Деталі 

Під час виступу в парламенті Ірландії, Президент висловив вдячність усьому ірландському народу за незмінну підтримку України протягом війни, а також закликав продовжувати тиснути на росію, зокрема санкціями та сприянням створенню Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали перший офіційний візит до Ірландії. Їх привітав прем'єр-міністр Міхал Мартін, який підтвердив непохитну підтримку України.

Зеленський зустрівся із прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном під час свого візиту до країни. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Ірландія
Володимир Зеленський