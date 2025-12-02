Зал аплодував стоячи: Зеленський виступив у парламенті Ірландії

Президент України Володимир Зеленський виступив у парламенті Ірландії під час офіційного візиту до країни. Глава держави закликав закликав продовжувати тиснути на росію, а після виступу ірландський парламент стоячи аплодував Президенту України, передає УНН.

Деталі

Під час виступу в парламенті Ірландії, Президент висловив вдячність усьому ірландському народу за незмінну підтримку України протягом війни, а також закликав продовжувати тиснути на росію, зокрема санкціями та сприянням створенню Спеціального трибуналу за злочин агресії.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою розпочали перший офіційний візит до Ірландії. Їх привітав прем'єр-міністр Міхал Мартін, який підтвердив непохитну підтримку України.

Зеленський зустрівся із прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном під час свого візиту до країни.