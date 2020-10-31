"Закроет последнюю дырку в эфире": на Луганщине началось возведение телебашни

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КИЕВ. 31 октября. УНН. В Попаснянском районе Луганской области стартовало строительство радиотелевизионной передающей станции с башней высотой 150 метров. Об этом сообщили в пресс-центре ЛугОГА, передает УНН.

Сообщается, что уже выполнены земляные работы, армирование фундамента телебашни и аппаратного комплекса, а также другие подготовительные работы. Сейчас идет заливка фундамента под опору башни, на которую уйдет 260 кубических метров бетона.

“Информационную войну мы пока проигрываем, поэтому строительство этой РТПС для нас очень важно. Во-первых, она „закроет последнюю дыру“ в эфире Луганщины. Во-вторых, сигнал украинских телерадиовещателей станет доступным не только жителям Попаснянского и Новоайдарского районов, но и жителям неподконтрольных территорий Луганщины и Донетчины. А это около 200 тысяч человек, проживающих в 50-километровой зоне от будущей станции”, — прокомментировал событие глава Луганской области Сергей Гайдай.

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В ЛугОГА напомнили, что проект “Строительство радиотелевизионной передающей станции в Попаснянском районе Луганской области” было признано победителем открытого конкурса среди проектов регионального развития, могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

Общая стоимость строительства составляет почти 46,8 млн грн., из которых 18,3 млн — средства областного бюджета.

Как сообщал УНН, Кабмин планирует провести перепись населения на Донбассе и в Крыму с помощью спутника.

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