"Закриє останню дірку в ефірі": на Луганщині розпочалось зведення телевежі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Попаснянському районі Луганщини стартувало будівництво радіотелевізійної передаючої станції з вежею висотою 150 метрів. Про це повідомили у пресцентрі ЛугОДА, передає УНН.

Повідомляється, що вже виконано земляні роботи, армування фундаменту телевежі та апаратного комплексу, інші підготовчі роботи. Наразі триває заливка фундаменту під опору вежі, на який піде 260 кубічних метрів бетону.

“Інформаційну війну ми поки що програємо, тому будівництво цієї РТПС для нас дуже важливе. По-перше, вона „закриє останню дірку“ в ефірі Луганщини. По-друге, сигнал українських телерадіомовників стане доступним не лише жителям Попаснянського та Новоайдарського районів, а й мешканцям непідконтрольних територій Луганщини та Донеччини. А це близько 200 тисяч людей, що проживають у 50-кілометровій зоні від майбутньої станції”, — прокоментував подію очільник Луганської області Сергій Гайдай.

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Нагадаємо проєкт “Будівництво радіотелевізійної передаючої станції в Попаснянському районі Луганської області” було визнано переможцем відкритого конкурсу серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Загальна вартість будівництва становить майже 46,8 млн грн., з яких 18,3 млн — кошти обласного бюджету.

Як повідомляв УНН, Кабмін планує провести перепис населення на Донбасі і в Криму за допомогою супутника.

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