Україна веде інформаційну війну з РФ і домоглася мовлення в ОРДЛО - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна веде інформаційну війну з Росією і вже домоглася мовлення в ОРДЛО, де застосовують дуже потужні засоби блокування. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"У нас є кроки, які ми робимо у цьому напрямку, в інформаційній війні. Результат інформаційної війни – можливість людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, отримувати реальну інформацію українських засобів масової інформації. Глушать все, тому що там дуже серйозні засоби технічного блокування", - зазначив Президент.
При цьому він додав, що розповідати про конкретні кроки в інформаційній війні не може.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки виділили близько мільйона доларів на телерадіомовне устаткування, яке допоможе передавати український телесигнал на територію анексованого Криму і непідконтрольну Києву частину Донбасу.