США виділили близько 1 млн дол. на устаткування для мовлення на Крим і Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Сполучені Штати Америки виділили близько мільйона доларів на телерадіомовне устаткування, яке допоможе передавати український телесигнал на територію анексованого Криму і непідконтрольну Києву частину Донбасу. Про це 13 вересня на прес-конференції сказав заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
"USAID підтримав зусилля наших українських партнерів, вклавши майже мільйон доларів у високопрофесійне телерадіомовне обладнання, яке забезпечить якісний український контент для більш ніж чотирьох мільйонів жителів на півдні і сході України, включаючи близько двох мільйонів громадян, які зараз не мають доступу до ефірного українського мовлення", - сказав Кент.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа розблокувала кошти за програмами зміцнення оборони і безпеки України, фінансування яких було затверджено раніше у бюджетах держдепартаменту США і Пентагону. Таким чином, США розблокували більш ніж 390 млн доларів допомоги Україні.