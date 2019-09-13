США выделили около 1 млн долл. на оборудование для вещания на Крым и Донбасс
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольную Киеву часть Донбасса. Об этом 13 сентября на пресс-конференции сказал заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент, передаёт УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"USAID поддержал усилия наших украинских партнеров, вложив почти миллион долларов в высокопрофессиональное телерадиовещательное оборудование, которое обеспечит качественный украинский контент для более чем четырех миллионов жителей на юге и востоке Украины, включая около двух миллионов граждан, которые сейчас не имеют доступа к эфирной украинского вещания", – сказал Кент.
Напомним, накануне стало известно, что администрация Дональда Трампа разблокировала средства по программам укрепления обороны и безопасности Украины, финансирование которых было утверждено ранее в бюджетах госдепартамента США и Пентагона. Таким образом, США разблокировали более 390 млн долларов помощи Украине.