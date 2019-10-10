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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина ведет информационную войну с РФ и добилась вещания в ОРДЛО - Президент

Киев • УНН

 • 8943 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина ведет информационную войну с Россией и уже добилась вещания в ОРДЛО, где применяют очень мощные средства блокировки. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Украина ведет информационную войну с РФ и добилась вещания в ОРДЛО - Президент

"У нас есть шаги, которые мы делаем в этом направлении, в информационной войне. Результат информационной войны - возможность людей, которые живут на временно оккупированных территориях, получать реальную информацию украинских СМИ. Глушат все, потому что там очень серьезные средства технической блокировки", - отметил Президент.

При этом он добавил, что рассказывать о конкретных шагах в информационной войне не может.

Напомним, Соединенные Штаты Америки выделили около миллиона долларов на телерадиовещательное оборудование, которое поможет передавать украинский телесигнал на территорию аннексированного Крыма и неподконтрольной Киеву части Донбасса.

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