Закрыть реестр э-деклараций было инициативой председателя НАПК - Конституционный суд

“Мое личное мнение заключается в том, что эта ситуация искусственно инспирирована. Никакой угрозы институциональной системе антикоррупционной, никакой угрозы функционированию отдельных органов не существует. Те изменения, которые внес КСУ, лечатся элементарно внесением изменений в текущее законодательство. Это три дня законодательной работы. То, что делал господин Новиков с реестрами, когда он закрывал их, это выдумки господина Новикова, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КСУ это все не следует. Если господин Новиков не понимал, что делать, открывать реестр закрывать, он должен был обратиться в КСУ, КСУ дает разъяснения. Если это срочно, то КСУ бы собрался ночью и объяснил господину Новикову, что реестр закрывать не нужно. Из решения КСУ это не следует”, - сказал судья.

По его словам, кроме того, проверять других должностных лиц, в том числе депутатов горсоветов, также можно.

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Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.

29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.

29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций.

ГБР вызвало голову КСУ Александра Тупицкого для допроса на 2 ноября.

Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.