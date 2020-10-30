Закрити реєстр е-декларацій було ініціативою голови НАЗК – Конституційний суд

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Рішення Конституційного суду не вимагало закриття доступу до е-декларацій. Про це заявив суддя-доповідач Конституційного Суду України Ігор Сліденко на пресконференції, передає кореспондент УНН.

“Моя особиста думка полягає в тому, що ця ситуація штучно інспірована. Ніякої загрози інституційної системи антикорупційної, ніякої загрози функціонуванню окремих органів не існує. Ті зміни, які вніс КСУ, лікуються елементарно внесенням змін у поточне законодавство. Це три дні законодавчої роботи. Те, що робив пан Новіков з реєстрами, коли він закривав їх, це видумки пана Новікова, щоб інспірувати ситуацію. Із рішення КСУ це все не випливає. Якщо пан Новіков не розумів, що робити, відкривати реєстр чи закривати, він повинен був звернутись до КСУ , КСУ дає роз’яснення. Якщо це терміново, то КСУ би зібрався вночі і пояснив пану Новікову, що реєстр закривати не потрібно. З рішення КСУ це не випливає”, — сказав суддя.

З його слів, крім того, перевіряти інших посадових осіб, зокрема депутатів міськрад, теж можна.

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Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

ДБР викликало голову КСУ Олександра Тупицького для допиту на 2 листопада.

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

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