Закрытое укрытие в Киеве: охранник поликлиники, предварительно, был трезвым - прокуратура

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Охранник поликлиники Деснянского района Киева, где ночью люди не смогли попасть в укрытие, предварительно был трезвым, однако это не влияет на квалификацию его действий. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

Цитата

“Это предварительная информация. Еще не поступили выводы освидетельствования (анализы биологических образцов). Драгер не выявил состояние алкогольного опьянения, однако в любом случае это не влияет на квалификацию его действий. Сейчас мужчина задержан и ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст 135 УК У”, – отметила Максимец.

Напомним

Во время ракетной атаки на Киев в ночь на 1 июня в Деснянском районе люди не смогли попасть в укрытие в медицинском учреждении. В результате падения обломков ракеты погибло три человека (среди которых один ребенок), которые оказались на улице.

Под процессуальным руководством Деснянской районной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту служебной халатности со стороны должностных лиц медицинского учреждения, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Мэр города Виталий Кличко уже заявил, что ответственность за работу укрытия несет руководитель медучреждения и глава района, который должен контролировать работу укрытий, которые есть на карте города и должны работать. Он также добавил, что все решения относительно действий ответственных лиц будут приняты безотлагательно.
В то же время в прокуратуре настаивают на необходимости проведения объективного расследования для определения виновных должностных лиц.

Кличко заявлял также, что следствие устанавливает, открытым ли было укрытие.

Как стало известно УНН, в двух департаментах Киевской городской государственной администрации проводятся следственные действия.

В рамках расследования трагедии, в которой из-за падения обломков вражеской ракеты, погибли люди, которые не смогли попасть в укрытие, задержаны четыре человека.

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