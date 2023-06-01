Закрите укриття у Києві: охоронець поліклініки, попередньо, був тверезим - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Охоронець поліклініки Деснянського району Києва, де вночі люди не змогли потрапити до укриття, попередньо був тверезим, проте це не впливає на кваліфікацію його дій. Про це у коментарі журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.
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“Це попередня інформація. Ще не надійшли висновки освідування (аналізи біологічних зразків). Драгер не виявив стан алкогольного сп’яніння, проте у будь якому разі це не впливає на кваліфікацію його дій. Наразі чоловік затриманий та йому готується повідомлення про підозру за ч. 3 Ст 135 КК У”, – зазначила Максимець.
Нагадаємо
Під час ракетної атаки на Київ у ніч на 1 червня в Деснянського районі люди не змогли потрапити до укриття у медичному закладі. У результаті падіння уламків ракети загинуло троє людей (серед яких одна дитина), які опинилися на вулиці.
За процесуального керівництва Деснянської районної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом службової недбалості з боку посадових осіб медичного закладу, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).
Мер міста Віталій Кличко вже заявив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Він також додав, що всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені невідкладно.
Водночас у прокуратурі наполягають на необхідності проведення об’єктивного розслідування для визначення винних службових осіб.
Кличко заявляв також, що слідство встановлює, чи відчиненим було укриття.
Як стало відомо УНН, у двох департаментах Київської міської державної адміністрації проводяться слідчі дії.
В рамках розслідування трагедії, в якій через падіння уламків ворожої ракети, загинули люди, що не змогли потрапити до укриття, затримано чотирьох осіб.