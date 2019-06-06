Зарубежные инвесторы оценили ход строительства хранилища отработанного ядерного топлива

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25923 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47290 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117293 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110257 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136854 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Зарубежные инвесторы оценили ход строительства хранилища отработанного ядерного топлива

Зарубежные инвесторы оценили ход строительства хранилища отработанного ядерного топлива

Киев  •  УНН

 • 8139 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Корпорация зарубежных частных инвестиций OPIC оценила ход строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и осталась довольна результатами инспекции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАЭК "Энергоатом".

"Я удивлен масштабами реально выполненных работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива", - заявил вице-президент - главный юрисконсульт, советник Совета директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций OPIC Вилльям Доффермир по итогам инспекторской проверки состояния реализации проекта

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Проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении  250 млн долл. и финансирование строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) между НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust, а также гарантийного соглашения, заключенного между Министерством финансов Украины, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust. В рамках трехдневного рабочего визита 4-6 июня 2019 американская делегация посетила площадку строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и обсудила с представителями НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust вопросы: соответствия графика выполнения проекта; процессов управления проектом, в том числе управление контрактами и субконтрактов; качества строительства; состояние согласования соответствующей нормативно-правовой базы на уровне Правительства Украины; состояние проведения эксплуатационных испытаний оборудования Holtec на ядерных объектах Украины.

Напомним, 21 декабря 2017 Министерство финансов Украины, НАЭК "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения, касающиеся привлечения 250 млн долл. на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. 14 февраля 2018 в Вашингтоне состоялась торжественная церемония с участием президента и исполнительного директора OPIC Рея Вешборна, во время которой президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский и "Bank of America/Merrill Lynch", как организатор размещения облигаций на рынке капиталов США, утвердили окончательные условия финансирования строительства в Украине ЦХОЯТ в размере 250 млн долл.

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