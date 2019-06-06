Зарубежные инвесторы оценили ход строительства хранилища отработанного ядерного топлива

"Я удивлен масштабами реально выполненных работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива", - заявил вице-президент - главный юрисконсульт, советник Совета директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций OPIC Вилльям Доффермир по итогам инспекторской проверки состояния реализации проекта

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 на завершающем этапе

Проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении 250 млн долл. и финансирование строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) между НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust, а также гарантийного соглашения, заключенного между Министерством финансов Украины, Корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust. В рамках трехдневного рабочего визита 4-6 июня 2019 американская делегация посетила площадку строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и обсудила с представителями НАЭК "Энергоатом" и Central Storage Safety Project Trust вопросы: соответствия графика выполнения проекта; процессов управления проектом, в том числе управление контрактами и субконтрактов; качества строительства; состояние согласования соответствующей нормативно-правовой базы на уровне Правительства Украины; состояние проведения эксплуатационных испытаний оборудования Holtec на ядерных объектах Украины.

Напомним, 21 декабря 2017 Министерство финансов Украины, НАЭК "Энергоатом", OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашения, касающиеся привлечения 250 млн долл. на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива. 14 февраля 2018 в Вашингтоне состоялась торжественная церемония с участием президента и исполнительного директора OPIC Рея Вешборна, во время которой президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский и "Bank of America/Merrill Lynch", как организатор размещения облигаций на рынке капиталов США, утвердили окончательные условия финансирования строительства в Украине ЦХОЯТ в размере 250 млн долл.