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Закордонні інвестори оцінили хід будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Закордонні інвестори оцінили хід будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Корпорація зарубіжних приватних інвестицій OPIC оцінила хід будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в зоні відчуження Чорнобильської АЕС і залишилася задоволена результатами інспекції. Про це УНН повідомили у прес-службі НАЕК “Енергоатом”.

“Я приємно вражений масштабами реально виконаних робіт на майданчику будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива”, — заявив віце-президент — головний юрисконсульт, радник Ради директорів Корпорації закордонних приватних інвестицій OPIC Вілльям Доффермир за підсумками інспекторської перевірки стану реалізації проекту

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Перевірка проводилася з метою контролю виконання Україною угод про залучення 250 млн дол. та фінансування будівництва в Україні Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) між НАЕК “Енергоатом” та Central Storage Safety Project Trust, а також гарантійної угоди, укладеної між Міністерством фінансів України, Корпорацією зарубіжних приватних інвестицій (OPIC) і Central Storage Safety Project Trust. В рамках триденного робочого візиту 4-6 червня 2019 року американська делегація відвідала майданчик будівництва ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської АЕС та обговорила з представниками НАЕК “Енергоатом” і Central Storage Safety Project Trust питання щодо: відповідності графіку виконання проекту; процесів управління проектом, в тому числі управління контрактами та субконтрактами; забезпечення якості будівництва; стан узгодження відповідної нормативно-правової бази на рівні Уряду України; стан проведення експлуатаційних випробувань обладнання Holtec на ядерних об’єктах України.

Нагадаємо, 21 грудня 2017 р. Міністерство фінансів України, НАЕК “Енергоатом”, OPIC і Central Storage Safety Project Trust підписали угоди, що стосуються залучення 250 млн дол. на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 14 лютого 2018 р. у Вашингтоні відбулась урочиста церемонія за участю президента і виконавчого директора OPIC Рея Вешборна, під час якої президент НАЕК “Енергоатом” Юрій Недашковський та “Bank of America/Merrill Lynch”, як організатор розміщення облігацій на ринку капіталів США, затвердили остаточні умови фінансування будівництва в Україні ЦСВЯП у розмірі 250 млн дол.

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