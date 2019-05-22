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Сховище для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 на завершальному етапі

Сховище для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 на завершальному етапі

Київ • УНН

 • 29417 перегляди

КИЇВ. 22 травня. УНН. Будівництво у зоні відчуження сховища для відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 сьогодні перебуває на завершальному етапі перед введенням в експлуатацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Завдяки підтримці міжнародної спільноти найважливіші проекти у зоні відчуження об’єкти НБК та СВЯП-2 сьогодні знаходяться на завершальному етапі перед введенням їх в експлуатацію. Окрім того, активна робота ведеться щодо розвитку національної інфраструктури поводження з РАВ та зняття ЧАЕС з експлуатації. Ми залучаємо міжнародних експертів та вивчаємо кращі світові практики, щоб обрати найбільш оптимальні концепції характеризації та захоронення РАВ в Україні, а також привести українське законодавство у цій сфері до європейського зразка", - повідомив голова ДАЗВ Віталій Петрук під час засідання Комітету країн-членів ЄС для Програми Інструменту співробітництва з ядерної безпеки.

Серед пріоритетних завдань на 2019 рік, які реалізовуються за підтримки міжнародної спільноти, - ухвалення нової класифікації РАВ, завершення будівництва сухого сховища для відпрацьованого палива № 2 (СВЯП-2), введення нового безпечного конфайнменту та заводу з переробки рідких РАВ в експлуатацію, продовження роботи зі створення геологічного сховища, вказали в агентстві.

Нагадаємо, Україна підписала з НАТО контракт про захоронення радіоактивних відходів.

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