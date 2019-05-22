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Хранилище для отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 на завершающем этапе

Хранилище для отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 на завершающем этапе

Киев  •  УНН

 • 29417 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Строительство в зоне отчуждения хранилища для отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 сегодня находится на завершающем этапе перед вводом в эксплуатацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Благодаря поддержке международного сообщества важнейшие проекты в зоне отчуждения объекты НБК и ХОЯТ-2 сегодня находятся на завершающем этапе перед вводом их в эксплуатацию. Кроме того, активная работа ведется по развитию национальной инфраструктуры обращения с РАО и снятия ЧАЭС с эксплуатации. Мы привлекаем международных экспертов и изучаем лучшие мировые практики, чтобы выбрать наиболее оптимальные концепции характеризации и захоронения РАО в Украине, а также привести украинское законодательство в этой сфере к европейскому образцу", - сообщил председатель ГАЗО Виталий Петрук во время заседания Комитета стран-членов ЕС для Программы Инструмента сотрудничества по ядерной безопасности.

Среди приоритетных задач на 2019 гож, реализуемых при поддержке международного сообщества, - принятие новой классификации РАО, завершение строительства сухого хранилища для отработанного топлива №2 (ХОЯТ-2), введение нового безопасного конфайнмента и завода по переработке жидких РАО в эксплуатацию, продолжение работы по созданию геологического хранилища, указали в агентстве.

Напомним, Украина подписала с НАТО договор о захоронении радиоактивных отходов.

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