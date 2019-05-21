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Україна підписала з НАТО контракт про захоронення радіоактивних відходів

Україна підписала з НАТО контракт про захоронення радіоактивних відходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Україна підписала контрактні документи з НАТО у рамках проекту з захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті "Цибулеве" у Кіровоградській області, повідомляє УНН з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зазначений проект реалізується у межах Імплементаційної угоди між Кабінетом міністрів України і НАТО з підтримки і постачання (ОНПП) про перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР в Україні. Угода була підписана 8 лютого 2013 року та ратифікована 17 червня 2015 року Верховною Радою України.

Донорами проекту виступили Німеччина та Норвегія. Повна сума реалізації проекту ще не відома. Відходи вивозитимуться на ДПС "Радон".

Результатом реалізації проекту стане реабілітація території, на якій зараз зберігаються радіоактивні відходи, а також усунення загрози їх незаконного розповсюдження за межі об’єкта і зменшення негативного впливу РАВ на навколишнє середовище та населення регіону. Досвід, отриманий під час реалізації проекту, буде використано для ліквідації інших могильників та місць зберігання "історичних" радіоактивних відходів на території України, зазначили у ДАЗВ.

Нагадаємо, це вже другий об'єкт, процес ліквідації якого відбуватиметься за підтримки НАТО. Першим об’єктом став полігон "Вакуленчук", ліквідація якого завершилась на початку 2017 року.

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