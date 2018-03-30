Законопроект о корректировке "поправок Лозового" рассмотрят в течение апреля - нардеп

"Ситуация с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс следующая. Положение поправок касаются не всех покойников, только тех, которые имеют явные признаки насильственной смерти. Сейчас мы готовим законопроект об отмене "поправок Лозового" в этой части КПК. Мы надеемся, что этот законопроект будет рассмотрен в течение апреля месяца. Но нужно понимать, что наш документ не отменяет полностью "правки Лозового", а корректирует их", - сообщил Геращенко.

Кроме того, по его словам, на рассмотрение парламента будет предложен законопроект, который скорректирует "правки Лозового" об обращении в суд "райотделов полиции и местных прокуроров по каждому вопросу по месту регистрации областного управления".

Напомним, руководитель ГПУ Юрий Луценко сообщил о трехмесячных очередях на подачу ходатайства в Печерский райсуд.

В Национальной полиции констатируют возникновение проблем с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс.

Как сообщал УНН, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018 года.

Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.