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Законопроект о корректировке "поправок Лозового" рассмотрят в течение апреля - нардеп

Законопроект о корректировке "поправок Лозового" рассмотрят в течение апреля - нардеп

Киев  •  УНН

 • 12751 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Законопроект по корректировке так называемых поправок Лозового в УПК могут рассмотреть в течение апреля. Об этом корреспонденту УНН сообщил народный депутат Украины, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Ситуация с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс следующая. Положение поправок касаются не всех покойников, только тех, которые имеют явные признаки насильственной смерти. Сейчас мы готовим законопроект об отмене "поправок Лозового" в этой части КПК. Мы надеемся, что этот законопроект будет рассмотрен в течение апреля месяца. Но нужно понимать, что наш документ не отменяет полностью "правки Лозового", а корректирует их", - сообщил Геращенко.

Кроме того, по его словам, на рассмотрение парламента будет предложен законопроект, который скорректирует "правки Лозового" об обращении в суд "райотделов полиции и местных прокуроров по каждому вопросу по месту регистрации областного управления".

Напомним, руководитель ГПУ Юрий Луценко сообщил о трехмесячных очередях на подачу ходатайства в Печерский райсуд.

В Национальной полиции констатируют возникновение проблем с захоронением граждан в Украине из-за проволочек судов в связи с вступлением в действие новых поправок в Уголовный процессуальный кодекс.

Как сообщал УНН, изменения в УПК Украины в части мер обеспечения уголовного производства, сроков досудебного расследования, осуществления экспертиз и другого вступили в силу 15 марта 2018 года.

Автор скандальных поправок в УПК, нардеп Андрей Лозовой заверил, что они никак не повлияют на сроки захоронения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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